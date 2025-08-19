eToro Aktie News: eToro am Freitagnachmittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Kaum Ausschläge verzeichnete die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 44,43 USD.
Werte in diesem Artikel
Die eToro-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 44,43 USD. Die eToro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,70 USD. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 44,29 USD. Bei 44,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.583 eToro-Aktien umgesetzt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 12.08.2025 vor.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.
Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,19 USD je Aktie.
