eToro Aktie News: eToro am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 36,61 USD.

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 36,61 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die eToro-Aktie bis auf 37,16 USD. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,31 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,31 USD. Bisher wurden via NASDAQ 40.462 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

eToro ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,32 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

