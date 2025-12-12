DAX24.258 -0,2%Est505.741 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.144 -1,9%Bitcoin76.709 -2,6%Euro1,1741 ±0,0%Öl60,95 -1,0%Gold4.281 ±0,0%
EU erhebt ab Juli 2026 Zoll von 3 Euro auf Pakete mit geringem Wert

12.12.25 16:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PDD Holdings (spons. ADRs)
96,60 EUR 1,20 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU stemmt sich mit Zöllen gegen die massive Einfuhr von Billigwaren vor allem aus China. Wie die EU-Kommission mitteilte, haben die Mitgliedstaaten entschieden, ab Juli 2026 einen Zollsatz von 3 Euro pro Sendung auf Pakete im Wert von weniger als 150 Euro im elektronischen Handel einzuführen.

"Angesichts des raschen Anstiegs der Einfuhren von Waren des elektronischen Handels in die EU haben die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam anerkannt, dass eine dringende Lösung erforderlich ist, die die Lücke bis zur Einrichtung der EU-Zollreform im Jahr 2028 schließen wird", hieß es in der Mitteilung.

mehr Analysen