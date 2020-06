EU-Kommission prüft mögliche Wettbewerbsverstöße bei Apple Pay

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission nimmt das Verhalten von Apple im Zusammenhang mit seinem mobilen Zahlungssystem Apple Pay unter die Lupe. Die Brüsseler Behörde teilte mit, sie habe eine förmliche kartellrechtliche Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob das Verhalten von Apple in Zusammenhang mit Apple Pay gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstößt.

"Mobile Zahlungsmöglichkeiten finden bei den Nutzern mobiler Geräte immer mehr Anklang und erleichtern Zahlungen in Online-Shops und Ladengeschäften", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager laut der Mitteilung. "Diese rasche Entwicklung wird durch die Corona-Krise weiter beschleunigt, da deshalb mehr Zahlungen online getätigt werden und in Geschäften das kontaktlose Bezahlen stärker genutzt wird."

Apple lege offenbar Bedingungen für die Nutzung von Apple Pay in kommerziellen Apps und auf Websites fest, Außerdem stehe die NFC-Funktion (Nahfeldkommunikation) "tap and go" auf dem iPhone nur für Zahlungen mit Apple Pay bereit. Nach einer vorläufigen Prüfung habe die Kommission Bedenken, dass die Geschäftsbedingungen des US-Konzerns Apple und seine sonstigen Maßnahmen zur Integration von Apple Pay zum Kauf von Waren und Dienstleistungen über Apps und Websites auf Geräten mit den Betriebssystemen iOS oder iPadOS den Wettbewerb verfälschen, die Auswahl verringern und die Innovationstätigkeit dämpfen könnten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 06:06 ET (10:06 GMT)