EUREX/DAX-Future im frühen Handel leichter

01.12.25 06:04 Uhr

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.04 Uhr 157,0 Punkte auf 23.732,0. In den Handel gegangen war er mit 23.866,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.866,0 und das Tagestief bei 23.732,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 378 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)