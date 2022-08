Accell-Aktie: Accell Group fast vollständig im Besitz von KKR

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Mit 96,9 Prozent der Accell-Anteile, so der Stand am 23. Juni, ist die niederländische Fahrrad-Holding nahezu vollständig im Besitz des US-Private-Equity-Konzerns KKR & Co. Die Annahmefrist für die erfolgreiche Offerte der Amerikaner, die pro Aktie 58 Euro geboten haben, endete im Juni.

Aktuell notieren die wenigen noch frei handelbaren Papiere nahe an diesem Niveau. Eine deutlicher Aufschlag bei einer neuerlichen Offerte ist unwahrscheinlich. Anleger sollten daher aussteigen.

