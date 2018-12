Bayer: Tiefer Schnitt

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,70 EUR

-2,93% Charts

News

Analysen

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock

Die Tiermedizin, deren Wert Analysten auf etwa sechs bis sieben Milliarden Euro taxieren, und die Beteiligung am Standortdienstleister Currenta sollen verkauft werden. Bei den rezeptfreien Medikamenten wollen sich die Rheinländer von den Bereichen Sonnenschutz und Fußpflege trennen.Die Einschnitte hätten "absolut nichts" mit der Übernahme von Monsanto und den juristischen Problemen um den Unkrautvernichter Glyphosat zu tun, betonte Konzernchef Werner Baumann in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Maßnahmen sollen die Synergien aus der Monsanto-­Übernahme mehr als verdoppeln, ab 2022 auf jährlich 2,6 Milliarden Euro. Am 5. Dezember will der ­Bayer-Vorstand auf einem Kapitalmarkttag tiefere Einblicke in seine Strategie geben.: Die Einschnitte kommen nicht überraschend, sollten die ­ Bayer -Aktie nach den massiven Kursverlusten aber stützen. Halteposition._________________________