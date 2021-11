Bechtle-Aktie: Umsatzzuwachs in Aussicht gestellt

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Auch konnten die Analystenschätzungen übertroffen werden, die MDAX-Aktie zog deutlich an. Wie das Unternehmen aus Neckarsulm berichtete, kletterte das vorläufige Ergebnis vor Steuern um 21 Prozent auf 87 Millionen Euro. Von Juli bis September ist der Umsatz der Schwaben demnach um acht Prozent auf 1,49 Milliarden Euro gestiegen.

Für das Gesamtjahr hatte Bechtle zuletzt ein Gewinnwachstum vor Steuern von mehr als zehn Prozent und einen deutlichen Umsatzzuwachs in Aussicht gestellt. Die Ebt-Marge soll über dem Vorjahreswert von 4,7 Prozent liegen. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal will das Unternehmen am 11. November veröffentlichen.

