Beiersdorf-Aktie: Aktie mit Pflegebedarf

Das operative Ergebnis (Ebit) fiel überproportional von 1,1 Milliarden auf 906 Millionen Euro, ein Rückgang von gut 17 Prozent. Die Ebit-Marge lag mit 12,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bei der Hautpflegemarke Nivea gab es Umsatzeinbußen zum Vorjahr von sechs Prozent, das Geschäft mit der Luxuspflegemarke La Prairie schrumpfte hingegen deutlich um 24 Prozent. Hier schlug sich der Rückgang im globalen Reiseverkehr nieder. Die Dividende für 2020 bleibt bei 0,70 Euro pro Aktie. Chef Stefan De Loecker will noch stärker in Marktanteilsgewinne investieren. Die Hamburger peilen für dieses Jahr ein "positives Umsatzwachstum" und eine Ebit-Marge auf Vorjahresniveau an.

Die Beiersdorf-Aktie fiel nach eher schwachen Jahreszahlen und mäßigem Ausblick. Anleger beachten den Stopp bei 74 Euro. Halten._______________________________