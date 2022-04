BNP Paribas-Aktie: Wahlszenario missfällt

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Der Sieg von Amtsinhaber Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich scheint in Gefahr. Bei der Wahl am Sonntag gilt Macron als Favorit, in Umfragen verkürzte die rechtsextreme Spitzenkandidatin Marine Le Pen aber den Abstand, sodass bei der Stichwahl zwei Wochen später ein enges Rennen droht. Das Risiko eines Wahlsiegs Le Pens brachte französische Werte wie die Großbank BNP Paribas unter Druck.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BNP Paribas S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BNP Paribas S.A.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

______________________________________