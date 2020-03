Deals der Insider bei der zooplus-Aktie: Chef Patt greift zu

€uro am Sonntag

Am 24. Februar erwarb Cornelius Patt, Chef von Europas größtem Onlinehändler für Haustierbedarf, zooplus-Anteile im Wert von rund 714.000 Euro.

Der durchschnittliche Preis pro Aktie lag bei 89,30 Euro. Erworben wurden die Aktien von der KF030332 GmbH, Patt ist dort Geschäftsführer.

Die Ende Januar vorgelegten vorläufigen Zahlen für 2019 von zooplus kamen bei Anlegern nicht gut an. Der Kurs sackte auf den tiefsten Stand der vergangenen fünf Jahre.

Mit einem Plus von 14 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro lag der Umsatzzuwachs am unteren Ende der von der Firma avisierten Spanne von 14 bis 18 Prozent. Seit dem Tief zieht der Kurs wieder an. Die jüngsten Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten hat zooplus gut überstanden.

Bildquellen: zooplus AG, Hasloo Group Production Studio / Shutterstock.com

