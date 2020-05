Deals der Insider bei GESCO: Der Aufseher kauft ein

€uro am Sonntag

Die Aktie des Beteiligungsunternehmens GESCO , das sich auf Mittelständler aus der Industrie konzentriert, war in der Krise von rund 19 auf unter elf Euro eingebrochen, hatte sich dann aber deutlich erholt.

Am 28. April veröffentlichten die Wuppertaler Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr von April bis Dezember 2019. Der Auftragseingang betrug demnach gut 400 Millionen Euro, was rund zwei Drittel der Vorjahreszahl entspricht. Die Dividendenpolitik wurde angepasst. Bislang wurden rund 40 Prozent des Jahresüberschusses nach Anteilen Dritter ausgeschüttet, künftig soll die Quote bei 20 bis 60 Prozent liegen.

Bildquellen: Gesco AG

