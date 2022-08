Deutsche Börse-Aktie: Krisengewinner Deutsche Börse

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Gegen den Trend des DAX haben die Papiere seit Jahresbeginn bereits mehr als zehn Prozent zugelegt. Mit 341,1 Millionen Euro verdiente die Börse zehn Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich besser als die von Analysten geschätzten 5,9 Prozent. Mit Inflation, höheren Zinsen und Volatilität sei das Umfeld an den Finanzmärkten von hoher Unsicherheit geprägt, kommentierte Finanzchef Gregor Pottmeyer die Quartalsergebnisse der Deutschen Börse. Insbesondere das Trading- und Clearing-Geschäft profitierten davon. Neben einem starken strukturellen Wachstum wirke sich das steigende Zinsumfeld zunehmend positiv auf die Nettoerlöse aus, so Pottmeyer.

Potenzial: Mit dem Auftrieb aus dem gut laufenden Geschäft sollte das Allzeithoch bei 170 Euro bald erreicht sein. Das liefert den nächsten Schub.

