FCA: Verkaufsgerüchte

€uro am Sonntag

Laut Finanzdienst Bloomberg verhandelt der italienisch-amerikanische Automobilkonzern mit Sitz in Amsterdam exklusiv mit dem US-Finanzinvestor KKR. Fiat Chrysler will demnach mehr als sechs Milliarden Euro erlösen. KKR wiederum wolle die Tochter von FCA mit dem japanischen Zulieferer Calsonic Kansei verschmelzen, der im Besitz von KKR ist und die Verhandlungen führt.Im Frühjahr hatte FCA noch unter Führung des inzwischen verstorbenen Sergio Marchionne angekündigt, Magneti Marelli abzuspalten und an die Börse zu bringen. Der Zulieferer erzielte 2016 acht Milliarden Euro Umsatz, zu den Kunden gehören die großen Automobilkonzerne in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.: Die Aktie wurde durch die Gerüchte beflügelt. Das Papier zählt zu den günstigsten Autoaktien, die Perspektiven sind gut.________________