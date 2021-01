General Motors: Faktor Microsoft

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Der weltweit zweitgrößte Cloud-Anbieter Microsoft und Autobauer General Motors (GM) stellen den größten Anteil des zwei Milliarden Dollar schweren Investments in Cruise, US-Entwickler von selbstfahrenden Autos und mehrheitlich im Besitz von GM. Der Einstieg von Microsoft beim Konkurrenten der Alphabet-Tochter Waymo schiebt den Aktienkurs von GM kräftig an.

Denn zusätzlich zur Cloud verfügt Microsoft über Expertise beim sogenannten Edge-Computing, das an den "Rändern" von Netzwerken, also in vernetzten Fahrzeugen, die Auswertung großer Datenvolumen möglich machen soll. Die Investition erhöht den geschätzten Wert von Cruise von 19 Milliarden im Jahr 2019 auf jetzt 30 Milliarden Dollar.

