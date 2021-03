HeidelbergCement: Aktie wieder aussichtsreich

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Um insgesamt 1,3 Milliarden Euro konnte HeidelbergCement die Kosten drücken. So legte der bereinigte Gewinn 2020 im Jahresvergleich bei rückläufigem Umsatz um 3,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro zu. Im laufenden Jahr soll sich die Nachfrage nach Einschätzung des Managements in vielen Märkten positiv entwickeln.

Dabei baut Konzernchef Dominik von Achten auf Infrastrukturprogramme in etlichen Ländern rund um den Globus. Die ersten Wochen 2021 bewertet von Achten positiv: "Wir sind gut ins Jahr gestartet." Die Aktie jedenfalls schaffte es in die Spitzengruppe des DAX.

Bildquellen: HeidelbergCement

_________________________________