Lufthansa: Hart gespart - Lufthansa-Aktie zum Jahresende im Aufwind

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Ebenfalls hilfreich sind Kommentare aus dem Unternehmen. Konzernchef Carsten Spohr betonte in der "Welt am Sonntag", dass man die Kosten schneller gesenkt habe als erwartet. Man habe in diesem Jahr zwei Drittel des Umsatzes verloren, aber auch die Kosten um die Hälfte senken können. Angesichts der Liquiditäts- und Bilanzreserven könne er eine Überschuldung aus heutiger Sicht ausschließen.

In den ersten neun Monaten des Jahres hat die Lufthansa operativ (Ebit) einen Verlust von fast 5,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Erst 2022 erwarten Analysten auf Jahressicht die Rückkehr in die Gewinnzone.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

__________________________