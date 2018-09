MorphoSys: Mit schöner Geldspritze

€uro am Sonntag

Dabei geht es um den Antikörper MOR106 zur Behandlung von Neurodermitis und möglicherweise anderen Indikationen. Durch die Freigabe wird die vereinbarte Zahlung in Höhe von 95 Millionen Euro durch den Schweizer Pharmakonzern an die beiden Biotechfirmen fällig. MorphoSys hatte das Geld bereits in seiner Geschäftsprognose verarbeitet, die jetzt bestätigt wurde.Demnach wird die Firma weiter einen operativen Verlust erwirtschaften, das Minus beim Ebit wird mit 55 bis 65 Millionen Euro aber deutlich niedriger ausfallen als zuvor kalkuliert. Sollte die Entwicklung von MOR106 erfolgreich verlaufen, würde MorphoSys Meilensteinzahlungen und schließlich eine Umsatzbeteiligung kassieren.: Die MorphoSys-Aktie hat zuletzt an Schwung verloren, bleibt angesichts der breiten Produktpipeline aber langfristig attraktiv.____________________