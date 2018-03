United Internet: Voll abgestraft

€uro am Sonntag

Das Plus von 17 Prozent beim Betriebsgewinn (Ebitda) - knapp 980 Millionen Euro - lag unter den Erwartungen. Der Umsatz legte 2017 dank zahlreicher Neukunden um 10,5 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro zu. Nach der Übernahme des weiterhin börsennotierten Konkurrenten Drillisch brachte UI die Mobilfunk- und Festnetztochter 1 & 1 bei Drillisch ein und übernahm im Gegenzug 73 Prozent der neuen 1 & 1 Drillisch in Maintal bei Frankfurt.Um Kosten zu sparen, will UI-Chef Ralph Dommermuth Standorte zusammenlegen. Operativ soll das Handygeschäft ausgebaut werden. Das Budget für die Subventionierung von Handys wird deshalb auf 300 Millionen Euro verdoppelt. Anleger sollten abwarten.: Die Unterstützung bei 50 Euro hat die heftige Korrektur begrenzt. Wir ändern unsere Empfehlung auf "Halten"._______________________________