S&T-Aktie: Kursverfall zum Einstieg nutzen

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Das ist eine Wachstumsstory à la Google, Microsoft und Apple. In der zurückliegenden Dekade schossen die Umsätze von S & T um das 15-Fache auf 1.254,8 Millionen Euro hoch. Der Gewinn ging im Gleichschritt auf 55,8 Millionen Euro nach oben und der Börsenwert des IT-Dienstleisters hat sich verzwanzigfacht. Während das operative Wachstum weitergeht, ist die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zurückgekommen. Nachdem im April noch Kurse im Bereich des Allzeithochs erreicht wurden, notiert der Wert nun 20 Prozent darunter. Dabei ist die Geschäftsentwicklung mehr als vielversprechend. Konnte der Spezialist für Digitalisierung , Smart-IT oder Cloud den Umsatz im Jahr 2020 um 11,7 Prozent ausweiten, so steigerte der Linzer Techkonzern die Erlöse im ersten Quartal trotz Chipknappheit und Lieferverzögerungen um 8,9 Prozent. Besonders gut läuft es beim TecDAX-Mitglied derzeit bei IT-Lösungen für E-Mobility und Smart Energy sowie im Industriebereich.

Chef Hannes Niederhauser erwartet dort durch den neuen Mobilfunkstandard 5G in Verbindung mit Industrie 4.0 einen "extremen Aufschwung". Der CEO ist zuversichtlich: Der Umsatz in diesem Jahr soll zumindest auf 1,4 Milliarden Euro klettern, das Rohergebnis (Ebitda) von 130 auf 140 Millionen Euro oder darüber steigen. Mit dem kräftigen Rückenwind durch die Digitalisierung soll der Umsatz schon in zwei Jahren sogar die Zwei-Milliarden-Euro-Marke knacken und das Ebitda auf 220 Millionen Euro explodieren. Da ist ein Ergebnis von 1,60 Euro je Aktie und mehr zu erwarten. Mit Zwölfer-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist S & T dann deutlich günstiger als viele Firmen im Sektor. Dort werden oft 20er-KGVs und mehr bezahlt. Bei der Aktie sind dieses Jahr wieder Kurse im Bereich des Allzeithochs um 25 Euro drin.

Mit Zwölfer-KGV 2023 besitzt die Aktie über zwei Jahre hinweg 50 Prozent Potenzial. Kursrückschlag zum Einstieg nutzen.

ISIN: AT 000 0A0 E9W 5

Gew./Aktie 2022e: 1,40 €

KGV 2022/Dividende: 13,9/1,5 %

EK * je Aktie/KBV: 6,31 €/3,1

EK *-Quote: 32,7 %

Kurs/Ziel/Stopp: 19,50/29,80/13,80 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen

















_______________________________

Bildquellen: S&T, Tang Yan Song / Shutterstock.com