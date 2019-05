TUI: Vor dem Ausbruch

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel TUI 10,08 EUR

-0,93% Charts

News

Analysen

Für TUI-Aktionäre kam es in den letzten Monaten knüppeldick. Der Wiederaufschwung der Reiseziele in der Türkei und Nordafrika belastet die TUI-Hotels auf den Kanaren, und Anfang Februar musste der Chef des Touristikkonzerns die Ziele kappen. Dann gab es im März den Flugzeugabsturz der Boeing 737 der Ethiopian Airlines, und das Reiseunternehmen hat 15 Flugzeuge des Typs. Die Flugverbote für die Boeing sollen TUI 2018/19 200 Millionen Euro kosten. Hatte TUI bereits in den sechs Wochen zuvor 30 Prozent an Wert verloren, so drückte diese Gewinnwarnung die Aktie an einem Tag um bis zu 13 Prozent.

Seit drei Wochen aber gibt es Versuche der Erholung. Immerhin ist das Umfeld für TUI vielversprechend. Reisen boomen ungebremst, und die Bürger greifen dafür immer tiefer in die Tasche. Kreuzfahrten erleben einen Hype - und das ist eine Domäne von TUI. Nach einer Abflachung des Wachstums bei Schiffsreisen 2018 auf 3,5 Prozent rechnet der Branchenverband jetzt wieder mit deutlich mehr Schwung. Auslandsreisen generell sollen in diesem Jahr mit vier Prozent ebenfalls kräftig zulegen.

Zudem läuft auch der Umbau von TUI hin zum ­Anbieter eigener Urlaubserlebnisse. Im ersten Quartal steigerten die Niedersachsen die Gästezahlen um 1,2 Prozent auf 3,7 Millionen und den Umsatz um 4,4 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Zwar ist in diesem Jahr wegen der Boeing-Ausfälle mit einem Gewinnrückgang um 25 Prozent auf rund 0,90 Euro je Aktie zu rechnen. Aber das sind Einmaleffekte, und bei einer nachgewiesenen Schuld an den Abstürzen dürfte der US-Flugzeugbauer für den Schaden haften. Mit Zehner-KGV ist TUI günstig, es gibt hohe Dividenden, die psychologische Marke von zehn Euro ist zum Greifen nah. Fällt die Hürde, sind ganz schnell zwölf Euro drin.

Fazit: Die Aktie hat mit der Aufholjagd begonnen. Fällt jetzt der Widerstand bei zehn Euro, sind schnell zwölf Euro drin.

ISIN: DE 000 TUA G00 0

Gew./Aktie 19/20e: 1,30 €

KGV 2020/Dividende: 7,6/5,9 %

EK* je Aktie/KBV: 6,29 €/1,6

EK*-Quote: 27,7 %

Kurs/Ziel/Stopp: 9,69/17,50/6,80 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.













__________________________

Bildquellen: TUI