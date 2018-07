Medizin statt Pharma: Das sind die Top-Outperformer

€uro am Sonntag

Kürzere Eingriffszeiten, intelligentere Behandlungsstrukturen, einheitliche Software: Das ist dem Städtischen Klinikum München 50 Millionen Euro wert. Im Juni schlossen die Bayern eine "Innovationspartnerschaft" mit Philips , bei der dieser Geldbetrag über acht Jahre hinweg in weit mehr als nur neue Geräte investiert wird.auf Kooperationen mit Medizintechnikunternehmen, um Innovationen in ihren Häusern voranzubringen. Philips-Chef Frans van Houten stellt Dutzende weiterer Partnerschaften wie die Münchner in Aussicht. Überraschend ist das insofern, als dass bis vor wenigen Jahren wohl niemand ausgerechnet auf diese Branche als Impulsgeber gesetzt hätte.Doch das hat sich grundlegend geändert. "Medizintechnik ist zu einem hochinnovativen Sektor geworden, der mittlerweile sogar Pharma den Rang abläuft", sagt Oliver Kämmerer, Co-Manager des nova Steady ­HealthCare Fonds . Tatsächlich schätzt beispielsweise die Schweizer Vermögensverwaltung Bellevue Asset Management das durchschnittliche ­Umsatzwachstum bei Medi­zintechnikfirmen mit fünf bis sechs Prozent höher ein als bei Pharma mit drei Prozent.treiben das Wachstum. Gemeinsam ist den Neuerungen aus dem Sektor, dass sie häufig dazu beitragen, Gesundheitssysteme effizienter zu machen. Somit können Medizintechnikunternehmen dem weltweiten Sparzwang im Gesundheitswesen proaktiv begegnen - und gleichzeitig Teile der Wertschöpfungskette an sich ziehen.Die Entwicklung der Transkatheterherzklappen, unter anderem durch die US-Firma Edwards ­Lifesciences , hat zuletzt einen ganz neuen Markt geschaffen, der weiter wächst. Statt in einer Operation am offenen Herzen können die neuen Klappen minimalinvasiv eingesetzt werden. "Dadurch kommt der Eingriff für eine wesentlich höhere Anzahl an Patienten infrage", sagt Oliver Kämmerer. Jetzt zeichnen sich ähnliche Entwicklungen hin zu minimalinvasiven, teils robotergesteuerten Eingriffen in der Wirbelsäulenchirurgie ab, Gehirnoperationen könnten als Nächstes folgen.

Sensoren und Daten

Große Fortschritte macht auch die Sensortechnologie, die Lebensqualität und Behandlungsstandard etwa bei Diabetikern verbessern kann. Glukosemesser wie Abotts Freestyle Libre reduzieren die Notwendigkeit, sich zum Blutzuckermessen in den Finger zu pieksen, auf ein Minimum. Die britische Premierministerin Theresa May trägt den weißen Knopf, unter dem ein hauchdünner Sensor wenige Millimeter in die Haut reicht, häufig sichtbar am Oberarm. Den aktuellen Blutzuckerwert kann der Libre-Träger per Handy auslesen.



Mehr Sensoren bedeuten auch mehr Daten. Deren Besitz und Verarbeitung erweist sich als das neueste Wachstumsfeld in der Medizintechnik. Apps, die Routine-Arztbesuche ersetzen oder chronisch Kranken die Organisation ihres Alltags erleichtern, ziehen massives Investoreninteresse auf sich. Digitale Gesundheitsanwendungen dürften das Gesicht der Branche in Zukunft genauso stark verändern wie der Wandel von angestaubten Geräteherstellern zu wichtigen Innovatoren.



Investor-Info

Aktien und Fonds

Erfolgreiche Performance

Edwards und Abbott erwarten bis 2020 jeweils über zehn Prozent Gewinnwachstum pro Jahr. Der Fonds BB Adamant Medtech ­investiert in ein reines Branchenportfolio, der nova Steady HealthCare in alle Gesundheitssektoren außer Biotech mit Fokus auf schwankungsarme Werte, auf Medizintechnik entfallen rund 20 Prozent des Portfolios.



Name ISIN Wertent. *

Edwards Lifesci. US28176E1082 27,6 %

Abbott Laborat. US0028241000 27,0 %

BB Ad. Medtech LU0415391431 20,5 %

nova St. Healthc. DE000A1145J0 15,2 %



* Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten, Stand: 19.07.18 Quelle: finanzen.net









_______________________

Bildquellen: Morsa Images/Getty Images, Bernhard Lelle/Istockphoto