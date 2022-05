Bankaktien: Commerzbank hängt Deutsche Bank ab

€uro am Sonntag

Nach den jüngsten Kursrutschen beim deutschen Leitindex haben Anleger am Donnerstag positive Zwischenberichte der DAX- und MDAX-Konzerne zum Wiedereinstieg genutzt. Unter anderem sorgten Zahlen des Kochboxversenders Hellofresh für teilweise kräftige Kurszuwächse.

Bei Hellofresh kletterten die Erlöse um 26 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Auch Delivery Hero hatte ein kräftiges Umsatzplus von 52 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro vermeldet, enttäuschte aber an der Börse.

Beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf wiederum läuft es bei der Hauptmarke Nivea rund. Der MDAX-Konzern hat deshalb seine Jahresprognosen bekräftigt, ist bei den Wachstumsaussichten für die Klebstoffsparte aber angesichts der Corona-Lockdowns in China und der Probleme der Autoindustrie vorsichtiger geworden. Beiersdorf-Chef Vincent Warnery sprach von einem "sehr erfolgreichen ersten Quartal" trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Der Umsatz sei organisch um 10,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro geklettert.

Am Mittwoch hatten unter anderem Deutsche Bank und Commerzbank für Wirbel gesorgt. Aufsehen erregte vor allem die Commerzbank, die mit einer halben Milliarde Euro operativem Gewinn die Erwartungen der Analysten um das Doppelte übertraf. In Finanzkreisen war von "irre guten Zahlen" angesichts des traditionellen Geschäftsmodells der Commerzbank die Rede. Allerdings wolle man das komplette Zahlenwerk abwarten, das am 12. Mai vorgelegt wird.

Auch die Deutsche Bank übertraf mit einem Milliardengewinn die Erwartungen und legte das beste Quartalsergebnis seit sieben Jahren vor. Dennoch brach die Aktie ein. Experten führten dies auf höhere Kosten und die Sorge vor negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Jahresziele zurück. Gute Zahlen hatten am Vortag die beiden europäischen Großbanken UBS und Santander vorgelegt, während es bei HSBC und Credit Suisse zu Gewinneinbrüchen kam. Die Schweizer Großbank entwickelt sich zum Sorgenkind der ganzen Branche. Konzernchef Thomas Gottstein will nun Top-Manager auswechseln - und gerät selbst immer stärker unter Druck.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Commerzbank AG