BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Co.: Booster für die Kurse

BioNTech und Pfizer haben in den USA die Zulassung für Booster-Shots, also die dritte Impfung bei Fünf- bis Elfjährigen, erhalten. Davon abgesehen gab es wenig gute Nachrichten. Im Gegenteil, die EU verschob für den Zeitraum Juni bis August geplante Lieferungen nach hinten. Kein Wunder, es wird kaum noch geimpft auf dem Kontinent, zumal fast alle Beschränkungen gefallen sind. Man will zwar für den Herbst gerüstet sein, sodass ab September auch wieder mehr Impfstoff geordert wird, aber wie genau die Lage sich dann darstellt, vermag heute noch niemand zu sagen.

Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass immer noch keine Ergebnisse zu den angepassten Impfstoffen vorliegen. Denn je nachdem, wie diese ausfallen, werden Regierungen ganz viel vom neuen Stoff haben wollen - oder aber die Bevölkerung zu Auffrischungen mit dem bewährten Vakzin drängen, was allerdings ja jetzt schon eher schlecht klappt.

Unterdessen steigen die Fallzahlen in den USA. Im Vergleich zu vor zwei Wochen wurden fast 60 Prozent mehr Infektionen nachgewiesen. Ob sich die Welle mit dem großzügigen Einsatz von Pfizers Medikament Paxlovid bremsen lässt, wird auch an der Börse genau beobachtet. In den vergangenen Tagen stiegen die Kurse vieler Impfstoffhersteller jedenfalls wieder, was vielleicht aber auch an den günstigen Bewertungen lag.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Mehrheitsinhaber der alleinigen Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, CureVac, GlaxoSmithKline, Novavax, Pfizer, Valneva.

INVESTOR-INFO

Hiobsbotschaft von der EU

Die EU will ihren Kaufvertrag für den COVID-Impfstoff kündigen, weil immer noch keine Zulassung vorliegt. Das ist ein schwerer Schlag, die EU war mit 60 Millionen vereinbarten Dosen neben den bereits abgesprungenen Briten Valnevas wichtigster Kunde. Valneva hat nun bis Pfingsten Zeit, entweder die Zulassung zu bekommen oder einen Alternativplan zu vereinbaren. Die Europäische Arzneimittelagentur hat Valnevas Zulassungsantrag inzwischen zumindest akzeptiert. Kommt das Okay, dürfte der Kurs sich erholen. Ansonsten läuft es wohl auf weitere Verluste hinaus, die Aktie ist immer noch erheblich mehr wert als vor der Pandemie.

Freundliche Stimmung

Warum Adjuvans-Hersteller Dynavax ausgerechnet in der Woche steigt, wo mit Valneva einer seiner wichtigsten Kunden ziemlich schlechte Nachrichten verkündet, ist nicht eindeutig erklärbar. Womöglich setzen Anleger darauf, dass angesichts der Probleme mit der Kontrolle der Infektionszahlen in China bald mehr geimpft wird - und dass dafür der Impfstoff von Clover Biopharmaceuticals zugelassen wird, einem weiteren Dynavax-Kunden. Neuigkeiten dazu gibt es jedoch nicht. Dynavax erwartet in diesen Wochen den Vermarktungsstart seines Hepatitis-B-Vakzins in Europa und im zweiten Halbjahr Phase-1-Daten zur Gürtelrose-Impfung. Spekulativ.

