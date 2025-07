BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 109,20 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:39 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 109,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 109,98 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.899 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 20,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 29,90 Prozent sinken.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,33 USD.

Am 05.05.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,42 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,51 Prozent verringert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,637 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

