BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt Stellung am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 110,05 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 110,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 110,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 109,01 USD. Bei 109,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 21.405 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 16,15 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 30,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 05.05.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -1,42 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,39 Mio. USD – eine Minderung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 203,61 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2025 erfolgen. Am 10.08.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,637 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

