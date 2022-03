Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck gibt trotz Krise Gas

€uro am Sonntag

Trotz Putins Aggression bleibt der Lkw-Hersteller Daimler Truck für das Jahr 2022 optimistisch. Weder Pandemie noch Chipengpässe noch der Ukraine-Krieg sollen demnach negative Auswirkungen auf die generelle Marktentwicklung haben. Das erste Jahr als eigenständiges Unternehmen werde ein erfolgreiches, sagte Truck-Chef Martin Daum.

Demnach soll der Absatz auf 500.000 bis 520.000 (Vorjahr: 455.400) Fahrzeuge steigen, der Umsatz auf 45,5 bis 47,5 (Vorjahr: 39,5) Milliarden Euro und die Umsatzrendite auf sieben bis neun (6,1) Prozent. An der Börse schaltete die erst Anfang der Woche in den DAX aufgenommene Aktie daraufhin in den Rally-Modus und setzte sich am Donnerstag mit bis zu plus neun Prozent an die Spitze des deutschen Leitindex. Wegen des Ukraine-Kriegs und eingetrübter Perspektiven für die Autoindustrie war die Aktie in den vergangenen Wochen unter Druck geraten.

Der eigenständige Lkw-Hersteller war erst im Dezember aus der Aufspaltung des Daimler-Konzerns in eine Lastersparte und den Pkw-Hersteller Mercedes-Benz hervorgegangen.

