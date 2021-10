Frankfurt intern: Rock Tech Lithium - Teslas neuer Nachbar

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag





Die Geschichte ist gespickt mit einer Reihe von Reizwörtern, die Börsianer aufhorchen lassen. Lithiumhydroxid wird in Batterien für die E-Mobilität verwendet. Der geplante Standort befindet sich nur wenige Kilometer von Teslas Gigafabrik entfernt. Dort will Elon Musk schon in Kürze Autos und Batteriezellen produzieren. Die Rock-Tech-Anlage stünde also in unmittelbarer Nähe eines potenziellen Großabnehmers. Das deutsch-kanadische Unternehmen besitzt zudem eine eigene Lithium-Mine in Ontario, die den Rohstoff für die Produktion von etwa 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr liefern soll. Eine Menge, die nach Unternehmensangaben für rund eine halbe Million Elektroautos ausreicht. Etwa 470 Millionen Euro sollen in Guben investiert werden.

In der Regel werden solche Mittel in einem Mix von Eigen- und Fremdkapital sowie öffentlichen Fördergeldern aufgebracht. Um die Finanzierung in Schwung zu bringen, sind Abnahmeverträge wichtig. Ein solcher Vertrag ließe den Aktienkurs steigen und böte die Möglichkeit, Eigenkapital mit geringerer Verwässerung für die Altaktionäre aufzunehmen. Fremdkapital kann fließen, weil die verbriefte Abnahme Sicherheit gibt. In Frankfurter Finanzkreisen jedenfalls ist zu hören, dass bereits ein Teil der benötigten Fördermittel bewilligt, wenn nicht gar geflossen seien. Wenn nun noch ein Abnahmevertrag folgt, würde sicher die zweite Stufe der Kursrakete gezündet.

Bildquellen: 123RF, Deutsche Börse

_________________________________