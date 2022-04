Frankfurt intern: Scherzer & Co.-Aktie - Diversifiziertes Nebenwerteinvestment

€uro am Sonntag

Die Kölner sind trotz der großen Verunsicherung an der Börse dicht an ein neues Rekordhoch heran geklettert. Gelingt dem Titel absehbar der Ausbruch über den Widerstand bei 3,25 Euro, stehen dem Papier nach oben keinerlei Hürden mehr im Weg. Vor allem in der aktuellen Börsenlage macht sich der Ansatz, sowohl auf chancenreiche als auch sicherheitsorientierte Investments mit Schwerpunkt auf Sondersituationen zu bauen, bezahlt. Die Rheinländer setzen etwa bei ihren Beteiligungen gern auf Abfindungswerte und Value-Aktien, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Auch an Kapitalmaßnahmen und Umplatzierungen nimmt Scherzer teil. Im Blick stehen auch wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen.

Der Waferhersteller Siltronic etwa will nach einer starken Gewinnentwicklung im Vorjahr auch in diesem Jahr deutlich wachsen. Scherzer hat die Beteiligung bei Siltronic deutlich ausgebaut. Im Jahr 2021 lief es gut für Scherzer. So zahlte sich etwa die Spekulation auf einen Squeeze-out bei MAN aus, auch bei K + S, Rocket Internet oder GK Software, die zu den sechs größten Positionen im Portfolio gehören, gab es hohe Kursgewinne. Und auch in den ersten Monaten 2022 blieb die Firma in der Erfolgsspur. Der innere Wert dürfte vor allem getrieben durch die gute Kursentwicklung von K + S inzwischen bei über 3,80 Euro je Aktie liegen und damit klar über dem aktuellen Kurs notieren. Der Small Cap ist kaufenswert.







Bildquellen: xxx, Deutsche Börse