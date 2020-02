Deutsche Bank: Capital Group verleiht Flügel

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag

Die Investment­gesellschaft Capital Group hat sich mit 3,1 Prozent am größten deutschen Geldhaus beteiligt. Die Aktie setzte daraufhin am Donnerstag zu einem Höhenflug an und lag zeitweise 13 Prozent im Plus. Mit über neun Euro notierte sie so hoch wie zuletzt 2018. Seit Anfang des Jahres hat das Papier damit um rund 30 Prozent zugelegt. Und auch am Freitag kletterte der Kurs mit einem Plus von rund einem Prozent weiter hinauf.

Bereits im DAX engagiert

bereits nach einem Investorentag der Deutschen Bank im Dezember. Bei der Veranstaltung soll es auch ein Treffen der Vertreter der Capital Group mit dem Vorstand der Deutschen Bank gegeben haben, auf dem über eine mögliche Beteiligung gesprochen worden sei.Konzernchef Christian Sewing kann damit jetzt jedenfalls auf ­einen weiteren Unterstützer für seinen milliardenschweren Kon­zernumbau setzen. Capital Group verwaltet ein Vermögen von fast zwei Billionen Dollar. Die im Jahr 1931 gegründete Investmentgesellschaft soll schon früher an der Deutschen Bank beteiligt gewesen sein, sich aber zwischenzeitlich zurückgezogen haben. "Wir freuen uns über alle Aktionäre, besonders über solche, die eine Erfahrung und Glaubwürdigkeit wie Capital mitbringen", hieß es bei der Deutschen Bank.

"Für die Deutsche Bank ist das eine positive Nachricht und ein Vertrauensbeweis, der starke Kursanstieg erscheint mir allerdings etwas über­trieben", sagt Analyst Philipp Häßler vom Brokerhaus Pareto Securities. Über Erfahrung in Deutschland verfügt Capital Group tatsächlich. Sie ist vor allem mit einer Beteiligung von rund 15 Prozent Hauptaktionär beim größten deutschen Triebwerksbauer MTU Aero. MTU war erst im September 2019 nach einer fulminanten Kursrally in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegen. Seit 2014 hat sich die MTU-Aktie verdreifacht.

Zu weiteren Großaktionären der Deutschen Bank zählen das Emirat Katar, der US-Finanz­investor Cerberus, der Vermögensverwalter Blackrock und die Investmentgesellschaft ­Hudson Executive des früheren JPMorgan-Managers Douglas Braunstein.



Bei der Deutschen Bank hatten 2019 viele Anleger die Flucht ergriffen, nachdem die Fusionsgespräche mit der Commerzbank im Frühjahr geplatzt waren. Im Sommer markierte die Deutsche-Bank-Aktie schließlich ein Rekordtief von 5,78 Euro. Seit Jahresbeginn legten die Titel um rund 30 Prozent zu - etwa zwölf Mal so viel wie der Leitindex DAX.













