Deutsche Bank: Der Primus enttäuscht

€uro am Sonntag

Für 2017 vermeldete sie am Freitag einen Verlust von einer halben Milliarde Euro. Ohne die Steuerbelastung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro hätte das Institut einen Gewinn von rund 900 Millionen Euro eingefahren. Die Zahlen lagen trotz einer Anfang Januar bereits verbreiteten Gewinnwarnung unter den Markterwartungen, die Aktie büßte am Freitag in der Spitze bis zu sechs Prozent ein. Deutsche Bank -Vorstandschef John Cryan zeigte sich mit den Ergebnissen unzufrieden, auch wenn sich in schwierigem Umfeld Fortschritte abzeichneten. Die Bank verbuchte insbesondere im Kerngeschäft Investmentbanking Ertragsrückgänge.Branchenexperten kritisierten insbesondere die nicht zufriedenstellende Kostenentwicklung. Morgan-Stanley-Analystin Magdalena Stoklosa erklärte in einer Studie, die Kostenentwicklung sei noch schlechter als gedacht. Vor allem das Invest­mentbanking zeige deutliche Schwächen. Goldman-Sachs-Analyst Jernej Omahen sprach von ­einer Schwäche auf breiter Front.