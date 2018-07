Hot Stock der Wall Street: Diamondback Energy Inc.

€uro am Sonntag

Weil es dort boomt, ist der Transport teuer. Die Pipelines sind voll, neue müssen erst gebaut werden, Lkw kosten viel Geld. Vorstandschef Travis Stice schaffte es dennoch, 90 Prozent seiner Produktion per Pipeline zu befördern, so hält er die Transportkosten niedrig. Und er möchte die Quote auf 95 Prozent erhöhen.Er verkauft das Öl direkt an der Quelle an Abnehmer, die Zugang zur Pipeline haben. Diamondback ist damit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Ölbranche, 2018 soll die Produktion um 40 Prozent zulegen. Im ersten Quartal verdoppelte sich der Umsatz von 232 auf 466 Millionen Dollar. Der Überschuss sprang von 141 auf 178 Millionen Dollar. Der Konzern hat wenig Schulden.und sieht Produktions- und Reservewachstum bis ins Jahr 2019 hinein. Der Vorstand könne die starke Bilanz behaupten und den Kapitalbedarf hauptsächlich aus dem Cashflow bestreiten. Die Entwicklung des Aktienkurses lässt die Konkurrenz im Staub zurück.

Branche: Energie

Firmensitz: Midland, Texas (USA)

Börsenwert: 11,1 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.







