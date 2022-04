Wunschanalyse der Woche: Coca-Cola-Aktie

€uro am Sonntag

Neunmal in Folge hat der Softdrinkhersteller mit seinen Quartalsergebnissen die Analystenschätzung übertroffen. Am Montag besteht die Chance, mit den Zahlen zum ersten Quartal die Serie auszubauen. Coca-Cola profitiert davon, dass mit dem Abflauen der Pandemie mehr Flaschen und Dosen in Restaurants oder auch Sportstadien geleert wurden. Dieser Geschäftsbereich wirft höhere Margen ab als der Verkauf über Supermärkte.

Dem günstigen Produktmix stehen vor allem steigende Kosten entgegen. Spuren im Ausblick wird auch der Anfang März angekündigte Rückzug aus Russland hinterlassen. Russland und die Ukraine machen zusammen rund ein Prozent des Umsatzes und zwei Prozent des operativen Gewinns aus. Analysten erwarten in diesem Jahr einen Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie von knapp sechs Prozent. Die Quartalsdividende liegt derzeit bei 44 US-Cent. Fundamental und auch charttechnisch ist Coca-Cola ein attraktives Investment.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, Billion Photos / Shutterstock