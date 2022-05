Wunschanalyse der Woche: SAP-Aktie

€uro am Sonntag

Mehr als ein Fünftel des Börsenwerts hat der weltweit größte Entwickler von Unternehmenssoftware seit Jahresbeginn verloren. Ein Teil davon dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass Tech-Aktien in der Gunst der Anleger gesunken sind. Im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch sagte Mark Golinski, Fondsmanager bei Union Invest, dass die Zweifel am Kapitalmarkt größer werden, ob die neue SAP so stark wachsen und profitabel werden könne wie der bisherige Konzern. Die Wiederwahl des 78-jährigen SAP -Mitgründers Hasso Plattner als Chef des Aufsichtsrats für weitere zwei Jahre sehen viele kritisch. Laut SAP-Statut sollten Manager in diesen Positionen nicht älter als 75 Jahre sein. Finanzvorstand Luca Mucic, ein Urgestein, verlässt den Konzern Ende März 2023 auf eigenen Wunsch. Signale für einen Aufbruch in Walldorf sind schwer auszumachen. Bis die Wende zum Besseren sichtbar wird, kann es dauern. Halten.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Anmerkung der Redaktion : Jede Woche können Anleger auf der Hauptseite von finanzen.net abstimmen, welche Aktie besprochen werden soll. Die Abstimmung läuft jeweils bis Mittwoch. Machen Sie mit! Bitte weit nach unten scrollen (rechte Seite)!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com