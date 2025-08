European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,043 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:01 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 0,043 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,043 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,042 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 241.499 Stück.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,055 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,267 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,281 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net