European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Vormittag fester

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 0,051 EUR.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 0,051 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,052 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,052 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 178.000 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 10,764 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 72,374 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 11.09.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net