DAX23.697 +0,4%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Vormittag fester

04.09.25 09:25 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 0,051 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 0,051 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,052 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,052 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 178.000 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 10,764 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 72,374 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 11.09.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung