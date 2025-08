European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Mittwochmittag kräftig

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,2 Prozent auf 0,045 EUR.

Um 11:58 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 0,045 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,045 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,044 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400.199 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,055 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. 22,321 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,304 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net