European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittag

11.08.25 12:05 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 12,8 Prozent auf 0,053 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr 12,8 Prozent im Plus bei 0,053 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,054 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,048 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.562.576 European Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,055 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 3,788 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Abschläge von 73,106 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

