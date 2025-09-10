DAX23.665 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.013 +1,2%Nas22.020 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,37 -1,8%Gold3.633 -0,2%
11.09.25 16:13 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium verliert am Nachmittag

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 0,050 EUR.

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr um 4,2 Prozent auf 0,050 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,049 EUR. Bei 0,050 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 2.367.283 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,600 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit Abgaben von 71,600 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

