European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Kurseinbußen

Kurs der European Lithium

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,051 EUR ab.

Um 09:09 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,051 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte European Lithium-Aktie bei 0,049 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Bisher wurden heute 376.670 European Lithium-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 0,058 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 12,457 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 71,937 Prozent sinken.

Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net