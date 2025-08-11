European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,049 EUR abwärts.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 0,049 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,049 EUR nach. Bei 0,051 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 250.000 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 0,055 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,382 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 71,138 Prozent wieder erreichen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net