European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag im Minus

13.08.25 12:05 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 0,046 EUR.

Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -3,70%
Charts|News|Analysen
Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:00 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 0,046 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,045 EUR. Bei 0,047 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 269.918 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 0,055 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 15,328 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 69,397 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

