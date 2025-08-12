DAX24.212 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.698 +0,5%Nas21.714 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

13.08.25 16:09 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,048 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 16:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 0,048 EUR abwärts. Bei 0,045 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,047 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 614.834 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,055 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 12,774 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 70,293 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

