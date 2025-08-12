DAX24.214 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

13.08.25 09:24 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 0,045 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 0,045 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,045 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,047 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 246.918 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 0,055 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 17,153 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 68,722 Prozent Luft nach unten.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

