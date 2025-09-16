European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kurs der European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,053 EUR.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 0,053 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,054 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,053 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 673.263 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Mit einem Zuwachs von 9,057 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,014 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 73,208 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net