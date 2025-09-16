European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,054 EUR.

Um 09:10 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,054 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,054 EUR. Bei 0,053 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 512.763 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 7,037 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 280,282 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net