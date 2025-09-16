European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,054 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:10 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,054 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,054 EUR. Bei 0,053 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 512.763 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 7,037 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 280,282 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.