Notierung im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag stark gefragt

19.08.25 09:25 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag stark gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 0,055 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 0,055 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,055 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,055 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 832.889 European Lithium-Aktien.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 290,141 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

