European Lithium Aktie News: European Lithium zieht am Vormittag an

Kurs der European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 0,030 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 0,030 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,030 EUR. Mit einem Wert von 0,029 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 36.500 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 68,243 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 52,027 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net