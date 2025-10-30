European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,120 EUR abwärts.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 0,120 EUR. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,114 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,118 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.314.195 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 0,299 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 150,209 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,117 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

