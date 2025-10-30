European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag schwächer
Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 0,124 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die European Lithium-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 0,124 EUR abwärts. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,114 EUR. Mit einem Wert von 0,118 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.992.445 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 0,299 EUR. Mit einem Zuwachs von 142,105 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 769,718 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie
European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf
Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck
European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.