So entwickelt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag schwächer

30.10.25 16:08 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag schwächer

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 0,124 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,13 EUR -0,00 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 0,124 EUR abwärts. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,114 EUR. Mit einem Wert von 0,118 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.992.445 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 0,299 EUR. Mit einem Zuwachs von 142,105 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 769,718 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

